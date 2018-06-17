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У центрі Києва відкрили рух вулицями після "Маршу рівності"

У центрі Києва відкрили рух вулицями після "Маршу рівності"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Рух вулицями у центрі столиці відкрили після проведення там "Маршу рівності". Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

“Рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка відновлено”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у зв’язку із проведенням масових заходів у Києві 16 червня з 18:00 було перекрито рух транспорту у центрі столиці.

Нагадаємо, усі станції київського метро відновили роботу після “Маршу рівності”.

Українські Національні Новини

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Київ

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