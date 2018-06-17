У центрі Києва відкрили рух вулицями після "Маршу рівності"

“Рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка відновлено”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у зв’язку із проведенням масових заходів у Києві 16 червня з 18:00 було перекрито рух транспорту у центрі столиці.

Нагадаємо, усі станції київського метро відновили роботу після “Маршу рівності”.