У центрі Харкова окупанти авіаударом зруйнували житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок ворожого авіаудару в центрі Харкова зруйновано чотириповерховий житловий будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.
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"14 березня в центрі міста, внаслідок авіаудару сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку без послідуючого горіння. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", — ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначили, рятувальники проводять пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 одиниць техніки.
Доповнення
У селі Слобожанське на Харківщині з-під завалів дістали тіла п'ятьох людей, серед них двоє дітей. В їхній будинок у ніч проти 10 березня влучила авіабомба російських окупантів.