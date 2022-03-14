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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1737 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У центрі Харкова окупанти авіаударом зруйнували житловий будинок

У центрі Харкова окупанти авіаударом зруйнували житловий будинок

Київ • УНН

 • 234286 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок ворожого авіаудару в центрі Харкова зруйновано чотириповерховий житловий будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.

Цитата

"14 березня в центрі міста, внаслідок авіаудару сталось руйнування в чотириповерховому житловому будинку без послідуючого горіння. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", — ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, рятувальники проводять пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 одиниць техніки.

Доповнення

У селі Слобожанське на Харківщині з-під завалів дістали тіла п'ятьох людей, серед них двоє дітей. В їхній будинок у ніч проти 10 березня влучила авіабомба російських окупантів.

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