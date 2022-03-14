В центре Харькова оккупанты авиаударом разрушили жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате вражеского авиаудара в центре Харькова разрушен четырехэтажный жилой дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Цитата
"14 марта в центре города, в результате авиаудара произошло разрушение в четырех этажном жилом доме без последующего горения. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, спасатели проводят поисковые работы. От ГСЧС привлечено 22 человека и 5 единиц техники.
Дополнение
В селе Слобожанское в Харьковской области из-под завалов достали тела пятерых человек, среди них двое детей. В их дом в ночь на 10 марта попала авиабомба российских оккупантов.