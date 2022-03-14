В центре Харькова оккупанты авиаударом разрушили жилой дом

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"14 марта в центре города, в результате авиаудара произошло разрушение в четырех этажном жилом доме без последующего горения. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, спасатели проводят поисковые работы. От ГСЧС привлечено 22 человека и 5 единиц техники.

Дополнение

В селе Слобожанское в Харьковской области из-под завалов достали тела пятерых человек, среди них двое детей. В их дом в ночь на 10 марта попала авиабомба российских оккупантов.