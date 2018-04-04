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У центрі Барселони загорівся готель

У центрі Барселони загорівся готель

Київ • УНН

 • 13895 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У центрі Барселони загорівся готель Expo Hotel, з будівлі евакуювали 300 осіб. Про це повідомляє видання El Periodico, передає УНН.

Пожежа виникла о 12:50 за місцевим часом на верхньому поверсі готелю. Чорний дим з будівлі, розташованої на вулиці Майорка, було видно з різних точок Барселони.

Повідомляється, що вогонь вже загасили. Постраждалих в результаті пожежі немає. З готелю було евакуйовано 300 осіб - співробітників і клієнтів. На час гасіння пожежі також було обмежено рух на вулиці.

Як повідомляв УНН, 4 квітня в Москві сталася пожежа в торговому центрі "Персей", в результаті якого загинула одна людина, співробітник ТЦ.

(URGENTE) Fuerte Incendio en #Barcelona frente a Estación Sants

Trabajan Dotaciones de Bomberos.#Barcelona@Cadena3Com @LAVOZcomar @radiomitrecba @PUNTALcomar @diaadiacomar @cronicaweb pic.twitter.com/dYt0MGzZHr

— Facundo Battaglino (@facubattaglino) 4 апреля 2018 г.

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