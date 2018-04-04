У центрі Барселони загорівся готель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У центрі Барселони загорівся готель Expo Hotel, з будівлі евакуювали 300 осіб. Про це повідомляє видання El Periodico, передає УНН.
Пожежа виникла о 12:50 за місцевим часом на верхньому поверсі готелю. Чорний дим з будівлі, розташованої на вулиці Майорка, було видно з різних точок Барселони.
Повідомляється, що вогонь вже загасили. Постраждалих в результаті пожежі немає. З готелю було евакуйовано 300 осіб - співробітників і клієнтів. На час гасіння пожежі також було обмежено рух на вулиці.
Як повідомляв УНН, 4 квітня в Москві сталася пожежа в торговому центрі "Персей", в результаті якого загинула одна людина, співробітник ТЦ.
(URGENTE) Fuerte Incendio en #Barcelona frente a Estación Sants
Trabajan Dotaciones de Bomberos.#Barcelona@Cadena3Com @LAVOZcomar @radiomitrecba @PUNTALcomar @diaadiacomar @cronicaweb pic.twitter.com/dYt0MGzZHr