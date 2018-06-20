У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії

“У травні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 584,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 59,1% і становив 168,5 грн”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні—травні 2018 року становила 553,7 млн грн, у відповідному періоді 2017 року — 2472,7 млн грн.

При цьому, у травні 2018 року середній розмір призначеної на одне домогосподарство субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 7,1% і становив 3007,1 грн.

У січні—травні 2018 року сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами, становила 975,5 млн грн, за відповідний період 2017 року — 771,9 млн грн.

Нагадаємо, громадяни, які дарують або передають майно у спадок, не позбавляються субсидії. Натомість ті, хто отримав такий дарунок чи спадщину, якщо його вартість є більшою за 50 тисяч гривень, на допомогу вже претендувати не можуть.