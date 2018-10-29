У товарному потязі з України в Польщу знайшли артилерійський снаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Наприкінці минулого тижня співробітники Національної податкової адміністрації (KAS) під час проходження перевірки товарного потяга, що в’їжджав з України до Польщі, виявили артилерійський снаряд калібром 75 мм. Снаряд був прихований у залізній руді. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польського радіо".
За словами речниці Палати податкової адміністрації у Ряшеві Едити Хабовської, снаряд виявили співробітники у залізничному пункті пропуску в Медиці.
"Потяг, що перевозив у понад 50 вагонах залізну руду з України до Польщі, перевірили рентгенівським приладом, що виявив місця, у яких потрібно провести більш глибокий фізичний контроль", - сказала Хабовська.
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Під час цього процесу виявилося, що в одному з вагонів, у верхньому шарі залізної руди, лежав снаряд.
На місце були викликані поліція та сапери, які забезпечили безпеку набою.
"Знайдений артилерійський снаряд калібром 75 мм походить, найімовірніше, з періоду Другої світової війни", - додала Хабовська.
Як повідомляв УНН, на прилеглій до школи території у Харкові знайшли снаряд часів Другої світової війни.