У товарному потязі з України в Польщу знайшли артилерійський снаряд

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Наприкінці минулого тижня співробітники Національної податкової адміністрації (KAS) під час проходження перевірки товарного потяга, що в’їжджав з України до Польщі, виявили артилерійський снаряд калібром 75 мм. Снаряд був прихований у залізній руді. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польського радіо".