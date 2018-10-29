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В товарном поезде из Украины в Польшу нашли артиллерийский снаряд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В конце прошлой недели сотрудники Национальной налоговой администрации (KAS) во время прохождения проверки товарного поезда, который въезжал из Украины в Польшу, обнаружили артиллерийский снаряд калибром 75 мм. Снаряд был скрыт в железной руде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польского радио".

По словам пресс-секретаря Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдиты Хабовской, снаряд обнаружили сотрудники в железнодорожном пункте пропуска в Медыке.

"Поезд, перевозивший более чем в 50 вагонах железную руду из Украины в Польшу, проверили рентгеновским прибором, обнаружил места, в которых нужно провести более глубокий физический контроль", - сказала Хабовская.

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Во время этого процесса оказалось, что в одном из вагонов, в верхнем слое железной руды, лежал снаряд.

На место были вызваны полиция и саперы, которые обеспечили безопасность патрона.

"Найденный артиллерийский снаряд калибром 75 мм происходит, скорее всего, с периода Второй мировой войны", - добавила Хабовская.

Как сообщал УНН, на прилегающей к школе территории в Харькове нашли снаряд времен Второй мировой войны.

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