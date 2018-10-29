В товарном поезде из Украины в Польшу нашли артиллерийский снаряд

По словам пресс-секретаря Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдиты Хабовской, снаряд обнаружили сотрудники в железнодорожном пункте пропуска в Медыке.

"Поезд, перевозивший более чем в 50 вагонах железную руду из Украины в Польшу, проверили рентгеновским прибором, обнаружил места, в которых нужно провести более глубокий физический контроль", - сказала Хабовская.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одессит выбросил боевой снаряд через окно квартиры, расположенной на тринадцатом этаже



Во время этого процесса оказалось, что в одном из вагонов, в верхнем слое железной руды, лежал снаряд.

На место были вызваны полиция и саперы, которые обеспечили безопасность патрона.

"Найденный артиллерийский снаряд калибром 75 мм происходит, скорее всего, с периода Второй мировой войны", - добавила Хабовская.



Как сообщал УНН, на прилегающей к школе территории в Харькове нашли снаряд времен Второй мировой войны.