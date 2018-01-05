У Токіо за 323 тисяч доларів США проданий величезний блакитний тунець
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Блакитний тунець вагою 405 кг, що є головним лотом рибного аукціону на відомому токійському ринку морепродуктів Цукідзі, проданий на перших в цьому році торгах за 36,45 млн єн (323 тисяч доларів США). Про це в п'ятницю повідомили організатори торгів, передає УНН.
Риба, що пішла з молотка за найвищою за день ціною була виловлена в водах Тихого океану в районі порту Ома (префектура Аоморі).
У цьому році максимальна вартість лота була далека від рекордної — абсолютний рекорд був встановлений в 2013 році, коли 222-кілограмовий блакитний тунець був проданий за 155,4 млн єн (1,75 млн доларів США за курсом на той момент).
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Боротьба за найбільшого блакитного тунця на перших в році рибних торгах в Цукідзі є щорічною забавою для еліти токійських рестораторів. Торги 2018 року повинні стати останніми на старому місці — очікується, що протягом цього року ринок Цукідзі все-таки буде перенесений в район Тоёсу. Це повинно було статися ще два роки тому, проте перенесення ринку довелося відкласти через низку проблем, включаючи виявлення в грунті під новим місцем підвищеного вмісту токсичних речовин.
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Через перелов блакитний тунець отримав охоронний статус “Вразливий”. За оцінками зоозахисників, чисельність популяції скоротилася до 4% від рівня, який існував до початку комерційного промислу в середині XX століття.