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У ТКГ пояснили, чому Росія затягує з обміном утримуваних на Донбасі

У ТКГ пояснили, чому Росія затягує з обміном утримуваних на Донбасі

Київ • УНН

 • 24535 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Росія намагається примусити Україну до прямих перемовин з так званими “ДНР” та “ЛНР”, використовуючи для цього питання обміну утримуваними особами. Тому, серед іншого, процес обміну затягується, розповів УНН спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

Цитата:

“Процес затягується, тому що Росія затягує. Вони дуже чітко ставлять всі питання, окрім економічних, мабуть. Принаймні, безпекове і гуманітарне, в тому числі обмін полонених, залежить від того, чи вступаємо ми у перемовини з представниками квазі-державних утворень. Вони постійно на цьому наполягають, простими словами – торгують життями, заручників – і наших, і їх, які знаходяться у нас, для того, щоб примусити нас вступити до прямих перемовин з так званими “ДНР” і “ЛНР”. Ми на це не йдемо і ніколи не підемо”, - заявив Арестович.

Деталі

Спікер української делегації підкреслив, що стороною конфлікту є Російська Федерація.

“Ми їм про це нагадуємо постійно, вчора (2 березня - ред.) ще нагадав президент Європейської Ради. Їм нагадує ОБСЄ, і це – питання, яке підлягає перегляду. РФ має взяти на себе політичну відповідальність за все, в тому числі за звільнення заручників. Це позиція делегації і глави делегації”, - наголосив він.

Також, зазначив співрозмовник, на сьогодні з питанням обміну утримуваних осіб не все просто, тому що російська сторона наполягає на процесуальному очищенні.

“Воно має особливості: росіяни ж думають, що процесуальне очищення – це коли Путін усіх наказом помилує, тощо. У нас це працює трохи не так”, - пояснив він.

Зокрема, зі слів Арестовича, помилувати Президент України не може одностайно.

Окрім того, з його слів, є люди, які являються на українські суди, а є і ті, хто їх уникає, є люди які невідомо, де знаходяться, є люди які навіть встигли знову потрапити в тюрму.

“Але, 15 лютого до Верховної Ради було внесено законопроект, який має сприяти … процедуру процесуального очищення, він зареєстрований. Це – також крок, який, я думаю, сприяє вирішенню питання повернення полонених на державному рівні”, - додав речник української делегації.

Контекст

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказали раніше у МЗС.

Питанням мирного врегулювання конфлікту на Донбасі займаються у Нормандському (Україна, Росія, Німеччина, Франція) та у Мінському форматі на переговорах у Тристоронній контактній групі.

Також раніше керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

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