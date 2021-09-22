У ТКГ повідомили про стан Кравчука
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук наразі проходить реабілітацію, яка, зі слів родичів, є доволі успішною. Про це УНН повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.
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“Він проходить реабілітацію, вона, як кажуть його рідні, доволі успішна”, — повідомив співрозмовник УНН.
Контекст
29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через стан здоров’я 87-річний Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції.
Раніше Арестович повідомляв, що Кравчук перебуває в складному періоді реабілітації після операції на серці і не повернеться у ТКГ до листопада-грудня.
7 липня Кравчука на засіданні замінив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко.
21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, стан голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ.