У Тернополі нацгвардійці здали для побратимів понад 10 літрів крові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Тернополі нацгвардійці здали для поранених побратимів понад 10 літрів крові. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.
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"У Тернополі нацгвардійці здали кров для поранених військовослужбовців Національної гвардії та Збройних Сил України, які боронять нашу країну від російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Перед здачею крові гвардійців-донорів оглянули медики. Загалом, нацгвардійці поповнили банк крові на понад 10 літрів.
"Здати кров — нині є нашим обов’язком перед захисниками й захисницями, аби віддячити їм за щоденний подвиг," – сказав головний сержант одного з підрозділів Національної гвардії України Андрій.
"Своїм прикладом нацгвардійці закликають тернополян та всіх українців долучитися до донорства, яке може зберегти життя та здоров’я як військових, так і цивільних", - йдеться в повідомленні.