В Тернополе нацгвардейцы сдали для собратьев более 10 литров крови

Цитата

"В Тернополе нацгвардейцы сдали кровь для раненых военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, защищающих нашу страну от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Перед сдачей крови гвардейцев-доноров осмотрели медики. В целом, нацгвардейцы пополнили банк крови более чем на 10 литров.

"Сдать кровь — ныне наш долг перед защитниками и защитницами, чтобы отблагодарить их за ежедневный подвиг," – сказал главный сержант одного из подразделений Национальной гвардии Украины Андрей.

"Своим примером нацгвардейцы призывают тернополян и всех украинцев приобщиться к донорству, которое может сохранить жизнь и здоровье как военных, так и гражданских", - говорится в сообщении.