У Терехова визначилися з переможцем 60-мільйонного тендеру до завершення аукціону в Prozorro
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Харківська міська рада планує витратити 64 млн грн на реконструкцію Ново-Бульварського скверу, роботи з ремонту в якому розпочалися за два місяці до оголошення тендеру. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає УНН.
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21 вересня Управління екології та благоустрою Харківської міськради оголосило закупівлю на 64,2 млн грн щодо відновлення елементів благоустрою Ново-Баварського скверу.
Аукціон має відбутись 8 жовтня.
“Згідно тендерної документації, підрядник проведе земельні роботи, демонтує застарілі конструкції, в тому числі світильники, стовпи, металеві опори, дренажні труби і замінить їх на нові.
На території скверу прокладуть тротуари, посіють газон, встановлять дитячі майданчики, гойдалки, пісочниці, будиночок-альтанку, карусель і спортивні снаряди”, — йдеться у повідомленні.
Примітно, що роботи з ремонту скверу розпочалися кілька місяців тому. 23 липня міська влада повідомила про старт реконструкції скверу і початок демонтажних робіт.
Більше того, демонтажні роботи, які проводили в липні 2021, входять в технічне завдання майбутнього договору ремонту.
Таким чином, роботи з ремонту стартували приблизно за три місяці, як підпишуть сам договір на ремонт скверу.
“Останній раз ремонт цього скверу робили в 2013-2014 році (відкрили після ремонту на День міста в 2014 році).
За даними ЗМІ, попередній капітальний ремонт цього скверу коштував майже 20 млн. грн”, — інформують у Харківському антикорупційному центрі.
Раніше
У ХАЦ повідомили, що адвокат директора Департаменту житлово-комунального господарства, віцемера Харкова Семена Сироти — Юлія Плєтньова придбає частину місцевої пам’ятки архітектури. Йдеться про нежитлові приміщення технічного поверху загальною площею 326,4 кв. м по вул. Полтавський Шлях, 46. Аукціон з продажу приміщень відбувся через “Прозоро.Продажі”.
Стартова ціна аукціону була 585,4 тис. грн. Єдиним конкурентом Плєтньової був Андрій Тищенко, який запропонував за приміщення їх стартову ціну. Своєю чергою, Плєтньова запропонувала викупити приміщення за 591 тис. грн, або по вартості 1 тис. 793 грн. за кв. м.