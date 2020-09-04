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У Тбілісі вибухнув балон в клубі-караоке: одна людина загинула, двоє постраждали

Київ • УНН

 • 16426 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У столиці Грузії Тбілісі в клубі-караоке Dejavu під час ремонтних робіт вибухнув газозварювальний балон. В результаті вибуху одна людина загинула, двоє постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Georgia.

У Тбілісі вибухнув балон в клубі-караоке: одна людина загинула, двоє постраждали

"Вибух у центрі Тбілісі - одна людина загинула, двоє постраждали ... Вибух стався на вулиці Костава, на території клубу Dejavu. У приміщенні проводились ремонтні роботи. За попередніми даними, вибухнув газозварювальний балон. Постраждалі вже переведені в лікарні. Згідно поширеною інформацією, стан одного з них важкий", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що вибуховою хвилею в декількох сусідніх будинках вибило вікна.

"У даний час вулиця Костава перекрита. На місці продовжують роботу пожежники-рятувальники. Також там мобілізовані співробітники патрульної поліції і експерт-криміналісти", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Харкові на авторинку "Барабашово" стався вибух.

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