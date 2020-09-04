У Тбілісі вибухнув балон в клубі-караоке: одна людина загинула, двоє постраждали

"Вибух у центрі Тбілісі - одна людина загинула, двоє постраждали ... Вибух стався на вулиці Костава, на території клубу Dejavu. У приміщенні проводились ремонтні роботи. За попередніми даними, вибухнув газозварювальний балон. Постраждалі вже переведені в лікарні. Згідно поширеною інформацією, стан одного з них важкий", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що вибуховою хвилею в декількох сусідніх будинках вибило вікна.

"У даний час вулиця Костава перекрита. На місці продовжують роботу пожежники-рятувальники. Також там мобілізовані співробітники патрульної поліції і експерт-криміналісти", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Харкові на авторинку "Барабашово" стався вибух.