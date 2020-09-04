В Тбилиси взорвался баллон в клубе-караоке: один человек погиб, двое пострадали

“Взрыв в центре Тбилиси – один человек погиб, двое пострадали... Взрыв произошел на улице Костава, на территории клуба Dejavu. В помещении проводились ремонтные работы. По предварительным данным, взорвался газосварочный баллон. Пострадавшие уже переведены в больнице. Согласно распространившейся информации, состояние одного из них тяжелое”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что взрывной волной в нескольких близлежащих домах выбило окна.

“В настоящее время улица Костава перекрыта. На месте продолжают работу пожарные-спасатели. Также там мобилизованы сотрудники патрульной полиции и эксперт-криминалисты”, - сказано в сообщении.

Напомним, в Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв.