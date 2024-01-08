У Тбілісі тисячі сімей лишились без газу через аварію
Київ • УНН
Аварія на газопроводі в Самгірському районі Тбілісі залишила без газу 19 000 будинків. Повне відновлення очікується до 22:00 9 січня.
Тисячі сімей у тбіліському районі Самгорі залишилися без газу через аварію. Про це повідомляє Новини Грузія з посиланням на газорозподільну компанію Tbilisi Energy, передає УНН.
"Під час ремонтних робіт на вулиці Джавахеті в Самгірському районі було пошкоджено газопровід, що належить компанії Tbilisi Energy. В результаті сьогодні, 8 січня, з 17:00 було аварійно припинено подачу газу 19 тисячам абонентів", – сказано в повідомленні.
За даними компанії, подачу газу почнуть відновлювати зранку 9 січня. Цілком воно буде відновлено до 22:00.
Компанія закликає до обережності. Абонентів просять не залишати крани газових установок у відкритому стані.