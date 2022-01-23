У Тайвані заявили про порушення повітряного простору з боку Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Міністерстві оборони Тайваню заявляють, що його повітряний кордон порушили 39 військових літаків КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Над територією Тайваню пролетіли 34 китайські винищувачі, чотири літаки, обладнані системами радіоелектронної боротьби, а також один бомбардувальник.
Додамо
Ескалація поблизу Тайваню почалася у другій половині 2021 року, коли КНР збільшила військову присутність у регіоні.