У Тайвані заявили про порушення повітряного простору з боку Китаю

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Над територією Тайваню пролетіли 34 китайські винищувачі, чотири літаки, обладнані системами радіоелектронної боротьби, а також один бомбардувальник.

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Ескалація поблизу Тайваню почалася у другій половині 2021 року, коли КНР збільшила військову присутність у регіоні.