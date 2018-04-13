У Таїланді суд заарештував Настю Рибку і відправив її до в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Провінційний суд міста Паттайя в п'ятницю пред'явив Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) і іншим фігурантам справи про нелегальний "секс-тренінг" звинувачення у другій справі і обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
Судове засідання проходило в закритому режимі, в залі суду, розташованому в блоці камер тимчасового утримання суду Паттайї. На ньому, крім суддів і секретаря, були присутні тільки підозрювані, помічник адвоката і перекладач.
"Всім 8 обвинувачуваним були пред'явлені звинувачення за трьома статтями кримінального кодексу Таїланду, і було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Сьогодні ввечері їх перевезуть в міську в'язницю Паттайї. Наступне засідання суду у цій справі відбудеться 24 квітня", - повідомив агентству секретар суду.
"Звинувачення пред'явлені за статтями 209 - організація злочинного співтовариства, 210 - змова в складі більше п'яти осіб для вчинення злочину, і 282 - організація надання послуг сексуального характеру за допомогою третіх осіб, за згодою цих осіб, у складі злочинної групи", - пояснив він .
Секретар суду також додав, що, відповідно до законодавству Таїланду, запобіжний захід для підслідних буде продовжуватися судом кожні 12 днів.
Нагадаємо, Анастасія Вашукевич, яку напередодні затримали в Таїланді , пообіцяла надати американським ЗМІ інформацію про зв'язок російських чиновників з сином президента США Дональдом Трампом молодшим і колишнім радником президента Полом Манафортом.
Як повідомляв УНН, 27 лютого поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу Алекса Леслі (Олександра Кирилова), Настю Рибку (Анастасія Вашукевич) і ще вісім чоловік, затриманих за проведення нелегального "секс-тренінгу".