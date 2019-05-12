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У Таїланді 15 членів кабінету міністрів подали у відставку

У Таїланді 15 членів кабінету міністрів подали у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Таїланді 15 членів кабінету міністрів подали у відставку в останні кілька днів. Повідомлення апарату прем'єр-міністра країни з цією інформацією напередодні ввечері опублікував офіційний інтернет-портал уряду Таїланду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Повідомляється, що вони займуть посади сенаторів у верхній палаті парламенту.

Список високопосадовців, який приводиться в повідомленні, включає, зокрема, віце-прем'єра країни Чатчая Сарікалью, віце-прем'єра і міністра юстиції Праджіна Джунтонга, міністра туризму і спорту Вірасак Ковсурата, міністра природних ресурсів і навколишнього середовища Сусарака Карнджанарата.

Раніше, в січні цього року, у відставку через організації участі у виборах "Народної державної сила" / "Пхаланг Прачарат" / пішли ще чотири глави міністерств.

Відповідно до законів Таїланду, верхню палату парламенту країни складають 250 сенаторів, всі вони призначаються Національною радою з підтримання миру і порядку. Члени верхньої палати спільно з обраними в ході березневих загальних виборів 500 депутатами нижньої палати обирають нового прем'єр-міністра.

Офіційний представник уряду Таїланду заявив напередодні, що прем'єр-міністр Прают Чан-Оча вже передав королю список членів верхньої палати парламенту для затвердження.

Як повідомляв УНН, Москаль пішов на відпочинок, не чекаючи розгляду його заяви про відставку .

Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав Президенту України Петру Порошенко заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

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