В Таиланде 15 членов кабинета министров подали в отставку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 81654 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97784 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101679 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125123 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112196 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144721 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130181 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130230 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Таиланде 15 членов кабинета министров подали в отставку

В Таиланде 15 членов кабинета министров подали в отставку

Киев  •  УНН

 • 7023 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Таиланде 15 членов кабинета министров подали в отставку в последние несколько дней. Сообщение аппарата премьер-министра страны с этой информацией накануне вечером опубликовал официальный интернет-портал правительства Таиланда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

Сообщается, что они займут посты сенаторов в верхней палате парламента.

Список высокопоставленных чиновников, который приводится в сообщении, включает, в частности, вице-премьера страны Чатчая Сарикалью, вице-премьера и министра юстиции Праджина Джунтонга, министра туризма и спорта Вирасака Ковсурата, министра природных ресурсов и окружающей среды Сусарака Карнджанарата.

Ранее, в январе этого года, в отставку по причине организации участия в выборах "Народной государственной сила" /"Пхаланг Прачарат"/ ушли еще четыре главы министерств.

Согласно законам Таиланда, верхнюю палату парламента страны составляют 250 сенаторов, все они назначаются Национальным советом по поддержанию мира и порядка. Члены верхней палаты совместно с избранными в ходе мартовских всеобщих выборов 500 депутатами нижней палаты выбирают нового премьер-министра.

Официальный представитель правительства Таиланда заявил накануне, что премьер-министр Прают Чан-Оча уже передал королю список членов верхней палаты парламента для утверждения.

Как сообщал УНН, Москаль ушел на отдых, не дожидаясь рассмотрения его заявления об отставке

Напомним, 23 апреля Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию.

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