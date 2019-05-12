В Таиланде 15 членов кабинета министров подали в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Таиланде 15 членов кабинета министров подали в отставку в последние несколько дней. Сообщение аппарата премьер-министра страны с этой информацией накануне вечером опубликовал официальный интернет-портал правительства Таиланда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Сообщается, что они займут посты сенаторов в верхней палате парламента.
Список высокопоставленных чиновников, который приводится в сообщении, включает, в частности, вице-премьера страны Чатчая Сарикалью, вице-премьера и министра юстиции Праджина Джунтонга, министра туризма и спорта Вирасака Ковсурата, министра природных ресурсов и окружающей среды Сусарака Карнджанарата.
Ранее, в январе этого года, в отставку по причине организации участия в выборах "Народной государственной сила" /"Пхаланг Прачарат"/ ушли еще четыре главы министерств.
Согласно законам Таиланда, верхнюю палату парламента страны составляют 250 сенаторов, все они назначаются Национальным советом по поддержанию мира и порядка. Члены верхней палаты совместно с избранными в ходе мартовских всеобщих выборов 500 депутатами нижней палаты выбирают нового премьер-министра.
Официальный представитель правительства Таиланда заявил накануне, что премьер-министр Прают Чан-Оча уже передал королю список членов верхней палаты парламента для утверждения.
Как сообщал УНН, Москаль ушел на отдых, не дожидаясь рассмотрения его заявления об отставке.
Напомним, 23 апреля Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию.