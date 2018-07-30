У Таджикистані автомобіль в’їхав у групу іноземних туристів: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. На півдні Таджикистану 29 липня автомобіль в’їхав у групу іноземних туристів, які подорожували країною на велосипедах. Троє з них загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні. Серед загиблих – двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії і Нідерландів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Ще трьох постраждалих шпиталізували.
Міліція Таджикистану повідомила, що частину підозрюваних в наїзді знайшли в селі Торбулок Хатлонської області, при затриманні двох із них убили, одного затримали. За повідомленням місцевих правоохоронців, інших підозрюваних у причетності до нападу розшукують.
Нагадаємо, у центральній провінції В'єтнаму Куангнам тринадцять людей загинули та четверо отримали поранення в понеділок в результаті лобового зіткнення контейнерної вантажівки і автобуса, в якому перебували наречений, його родичі і друзі.