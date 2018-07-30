У Таджикистані автомобіль в’їхав у групу іноземних туристів: є жертви

Ще трьох постраждалих шпиталізували.

Міліція Таджикистану повідомила, що частину підозрюваних в наїзді знайшли в селі Торбулок Хатлонської області, при затриманні двох із них убили, одного затримали. За повідомленням місцевих правоохоронців, інших підозрюваних у причетності до нападу розшукують.



Нагадаємо, у центральній провінції В'єтнаму Куангнам тринадцять людей загинули та четверо отримали поранення в понеділок в результаті лобового зіткнення контейнерної вантажівки і автобуса, в якому перебували наречений, його родичі і друзі.