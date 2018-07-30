В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу иностранных туристов, путешествующих по стране на велосипедах. Трое из них погибли на месте, еще один раненый скончался в больнице. Среди погибших - двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Еще трое пострадавших госпитализированы.
Милиция Таджикистана сообщила, что часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. По сообщению местных правоохранителей, других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.
Напомним, в центральной провинции Вьетнама Куангнам тринадцать человек погибли и четверо получили ранения в понедельник в результате лобового столкновения контейнерного грузовика и автобуса, в котором находились жених, его родственники и друзья.