В Таджикистане автомобиль въехал в группу иностранных туристов: есть жертвы

Еще трое пострадавших госпитализированы.

Милиция Таджикистана сообщила, что часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. По сообщению местных правоохранителей, других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.



Напомним, в центральной провинции Вьетнама Куангнам тринадцать человек погибли и четверо получили ранения в понедельник в результате лобового столкновения контейнерного грузовика и автобуса, в котором находились жених, его родственники и друзья.