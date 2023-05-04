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У Сєвєродонецьку залишається близько 10 тисяч місцевого населення - ВЦА

У Сєвєродонецьку залишається близько 10 тисяч місцевого населення - ВЦА

Київ • УНН

 • 843352 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Сєвєродонецьку у Луганській області залишилось близько 10 000 осіб з місцевого населення, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

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"У Сєвєродонецьку залишається десь близько 10 тисяч населення, маю на увазі, саме місцевого населення, тому що скільки там приїжджих - мабуть, удвічі більше, але це така маса, яка постійно міняється", - сказав Стрюк.

"Що стосується місцевих - виживають за рахунок тих соціальних виплат, які проводить окупаційна влада в обмін на російські документи, "лнрівські" документи. (...) Є певні проблеми із виплатами зарплати, і затримкою їх на декілька місяців", - повідомив керівник ВЦА.

Деталі

Він зазначив також, що окупанти "відновлюють" Сєвєродонецьк у кварталах, які не постраждали.

"Насправді вони завезли велику партію пластикових вікон однакового розміру, яку намагаються розпихати по більш-менш вцілілих квартирах, списати ці кошти і прозвітувати, що ведуться відновлювальні роботи", - розповів Стрюк.

Та додав, що опалення окупанти підключили в декілька будинків, де розмістилась окупаційна влада, наближені колаборанти і військові, які в тилу.

Нагадаємо

У Сєвєродонецьку росіяни за найману працю замість грошей видають їжу.

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