У світі зростає попит на українську курятину – аналітики

"Згідно з даними Інституту аграрної економіки, у 2018 році Україна істотно збільшила експорт м'яса птиці. Він склав 329 тис. тонн, що на 21,6% більше, ніж за попередній період. Найбільша частка експорту припала на країни Євросоюзу - туди було поставлено 35% продукції", - зазначили аналітики.

За даними компанії, вітчизняна курятина користується попитом і на міжнародному, і на внутрішньому ринку. Це при тому, що за останні кілька років чисельність птиці в Україні скоротилася на 9%, кажуть аналітики. Попит на курятину в Україні обумовлений більш низькою ціною в порівнянні з червоним м'ясом (яловичина, телятина).

З цього приводу зазначимо, що чисельність птиці в промислових підприємствах і домашніх господарствах падала протягом 4 років - з 2014 по 2018 рік. Однак, минулого року у порівнянні з 2017 вона зросла на 1,5%. Про це свідчать дані Держстату.

У Pro-Consulting також відзначили, що Україна нарощує постачання м'яса птиці за кордон не перший рік. Виробництво продукту теж зростає.

"Експортні поставки збільшилися значніше, ніж імпортні, проте це компенсувалося зростанням продуктивності", - зазначають аналітики.

Згідно з прогнозами експертів, у поточному році Україна наростить експорт м'яса птиці, а українці - споживання продукту.

"Так, вже за січень поточного року експорт перевищив показник минулого року на 18% і склав 45,6 млн дол. У той же час, внутрішній ринок буде рости за рахунок зниження темпу інфляції та збільшення купівельної спроможності населення", - вважають в компанії.

Нагадаємо, Польща повідомила, що їх курятина дорожче української, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що минулого року Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду.

У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер Україні - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.