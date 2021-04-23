У світі зафіксували масштабну кібератаку: про що треба знати українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українців попереджають про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP. Програма-вимагач задіює архіватор 7-Zip для шифрування файлів. Надалі за відновлення доступу зловмисники вимагають гроші. Про це попередили в українській кіберполіції, передає УНН.
Деталі
Фахівці розповідають, що шкідливе програмне забезпечення, потрапляючи в систему, створює захищені паролем архіви 7-Zip розміром 20 МБ, у які “запаковує” файли, що містяться на пристрої. У текстовому файлі, створеному криптолокером Qlocker, є посилання на ресурс, розміщений у мережі TOR. Далі пропонується ввести персональний ID, який присвоюється пристрою вірусом-вимагачем, та у подальшому отримати електронний гаманець у криптовалюті.
Для дешифрування жертві потрібно ввести пароль, що відомий лише оператору Qlocker. За відновлення доступу зловмисники вимагають у постраждалих гроші.
Кіберзлочинці використовують критичні вразливості в операційних системах QNAP, а саме CVE-2020-2509 (вразливість дозволяє зловмисникам виконувати довільні команди в компрометованому додатку), CVE-2020-36195 (SQL-ін’єкція в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).
Рекомендації, як захистити пристрій від атаки:
1. Оновити версію вбудованого програмного забезпечення QNAP. Розробник уже випустив оновлення, яке містить виправлення зазначених вразливостей.
Оновлення QTS чи QuTS hero:
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- увійти до QTS чи QuTS hero як адміністратор;
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- перейти до Панель управління > Система > Оновлення мікропрограми
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- клікнути на Перевірити оновлення. Далі встановити останнє актуальне оновлення.
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Оновлення Multimedia Console та Media Streaming Add-On:
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- увійти до QTS як адміністратор;
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- відкрити Центр програм та натиснути на значок пошуку;
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- ввести Multimedia Console або Media Streaming Add-On;
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- натиснути Оновити (з’явиться підтверджуюче повідомлення);
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- натиснути ОК.
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2. Здійснювати підключення до внутрішньої мережі тільки з використанням VPN;
3. Налаштувати розмежування доступу до ресурсів компанії за допомогою фаєрволів, мережевих екранів, віртуальних мереж;
4. Здійснювати резервне копіювання даних.
Доповнення
В Україні у минулому році зафіксували щонайменше 460 кібератак і викрили 20 хакерських угруповань.