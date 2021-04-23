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У світі зафіксували масштабну кібератаку: про що треба знати українцям

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українців попереджають про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP. Програма-вимагач задіює архіватор 7-Zip для шифрування файлів. Надалі за відновлення доступу зловмисники вимагають гроші. Про це попередили в українській кіберполіції, передає УНН.

Деталі

Фахівці розповідають, що шкідливе програмне забезпечення, потрапляючи в систему, створює захищені паролем архіви 7-Zip розміром 20 МБ, у які “запаковує” файли, що містяться на пристрої. У текстовому файлі, створеному криптолокером Qlocker, є посилання на ресурс, розміщений у мережі TOR. Далі пропонується ввести персональний ID, який присвоюється пристрою вірусом-вимагачем, та у подальшому отримати електронний гаманець у криптовалюті.

Для дешифрування жертві потрібно ввести пароль, що відомий лише оператору Qlocker. За відновлення доступу зловмисники вимагають у постраждалих гроші.

Кіберзлочинці використовують критичні вразливості в операційних системах QNAP, а саме CVE-2020-2509 (вразливість дозволяє зловмисникам виконувати довільні команди в компрометованому додатку), CVE-2020-36195 (SQL-ін’єкція в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).

Рекомендації, як захистити пристрій від атаки:

1. Оновити версію вбудованого програмного забезпечення QNAP. Розробник уже випустив оновлення, яке містить виправлення зазначених вразливостей.

Оновлення QTS чи QuTS hero:

  • увійти до QTS чи QuTS hero як адміністратор;
  • перейти до Панель управління > Система > Оновлення мікропрограми
  • клікнути на Перевірити оновлення. Далі встановити останнє актуальне оновлення.

Оновлення Multimedia Console та Media Streaming Add-On:

  • увійти до QTS як адміністратор;
  • відкрити Центр програм та натиснути на значок пошуку;
  • ввести Multimedia Console або Media Streaming Add-On;
  • натиснути Оновити (з’явиться підтверджуюче повідомлення);
  • натиснути ОК.

2. Здійснювати підключення до внутрішньої мережі тільки з використанням VPN;

3. Налаштувати розмежування доступу до ресурсів компанії за допомогою фаєрволів, мережевих екранів, віртуальних мереж;

4. Здійснювати резервне копіювання даних.

Доповнення

В Україні у минулому році зафіксували щонайменше 460 кібератак і викрили 20 хакерських угруповань.

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