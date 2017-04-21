У світі скоротилося виробництво вина і виросло його споживання

При цьому, за даними організації, глобальне споживання вина в 2016 році зросло на 0,4% і досягло 242 млн гектолітрів.

У 2016 році найбільшими виробниками напою, як і в попередні роки, стали Італія, Франція та Іспанія.

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Зокрема, в минулому році в Італії виробництво вина становило 50,9 млн гектолітрів, у Франції - 43,5 млн гектолітрів, в Іспанії - 39,3 млн гектолітрів.

У той же час, МОВВ констатувала скорочення виробництва вина через несприятливі погодні умови в 2016 році в Чилі (на 21%), Аргентині (на 29%), і Південній Африці (на 6%).

Як повідомляв УНН, українці стали споживати більше вина і пива.

Також нагадаємо, американці назвали найкращим українське вино від ТМ "Коктебель".