У світі скоротилося виробництво вина і виросло його споживання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Світове виробництво виноградного вина в 2016 році, в порівнянні з 2015 роком, скоротилася на 3% - до 267 млн гектолітрів. Про це повідомляє Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ), передає УНН.
При цьому, за даними організації, глобальне споживання вина в 2016 році зросло на 0,4% і досягло 242 млн гектолітрів.
У 2016 році найбільшими виробниками напою, як і в попередні роки, стали Італія, Франція та Іспанія.
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Зокрема, в минулому році в Італії виробництво вина становило 50,9 млн гектолітрів, у Франції - 43,5 млн гектолітрів, в Іспанії - 39,3 млн гектолітрів.
У той же час, МОВВ констатувала скорочення виробництва вина через несприятливі погодні умови в 2016 році в Чилі (на 21%), Аргентині (на 29%), і Південній Африці (на 6%).
Як повідомляв УНН, українці стали споживати більше вина і пива.
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