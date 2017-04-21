В мире сократилось производство вина и выросло его потребление

При этом, по данным организации, глобальное потребление вина в 2016 году выросло на 0,4% и достигло 242 млн гектолитров.

В 2016 году крупнейшими производителями напитка, как и в предыдущие годы, стали Италия, Франция и Испания.

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В частности, в прошлом году в Италии производство вина составило 50,9 млн гектолитров, во Франции — 43,5 млн гектолитров, в Испании — 39,3 млн гектолитров.

В то же время, МОВВ констатировала сокращение производства вина из-за неблагоприятных погодных условий в 2016 году в Чили (на 21%), Аргентине (на 29%), и Южной Африке (на 6%).

Как сообщал УНН, украинцы стали потреблять больше вина и пива.

Также напомним, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ “Коктебель”.