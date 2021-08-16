У світі коронавірусом інфікувалися майже 208 млн людей

Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковані 207,984,087 людини, з них одужало 186 447 031 осіб. Кількість померлих зросла до 4 374 761.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (37 466 718), Індія (32,225,175), Бразилія (20 364 099), Росія (6 600 836), Франція (6 471 035), Велика Британія (6,267,437), Туреччина (6 078 653) та Аргентина (5 084 635).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (637 561), Бразилії (569 218) та Індії (431 674).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 265 912 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 255 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.