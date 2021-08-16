В мире коронавирусом заразились почти 208 млн человек

Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 207,984,087 человека, из них выздоровели 186 447 031 человек. Количество умерших возросло до 4374761.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37,466,718), Индия (32,225,175), Бразилия (20,364,099), Россия (6,600,836), Франция (6,471,035), Великобритания (6,267,437), Турция (6,078,653 ) и Аргентина (5,084,635).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (637 561), Бразилии (569 218) и Индии (431 674).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 265 912 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 255 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.