У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я

Так, нагадаємо, 22 липня 2016 року Кабінет Міністрів України призначив Уляну Супрун першим заступником міністра охорони здоров’я.

А 27 липня минулого року Уряд призначив Уляну Супрун виконуючою обов’язки міністра охорони здоров’я.

Згідно Кодексу законів України про працю, виконуючим обов’язки міністр може бути лише три місяці, а потім або кандидатура має бути затверджена на посаду Міністра, або інша особа має бути призначена виконуючою обов’язки до того часу, поки не відбудеться призначення Міністра охорони здоров’я.

Окрім того, Вільна профспілка медичних працівників України подала позов до суду у зв’язку з тим, що кандидатуру Уляни Супрун на заступника міністра охорони здоров’я Прем’єр–міністру подав В.Шафранський, який сам не був міністром охорони здоров’я. А згідно закону про Кабінет Міністрів України, і згідно Закону про державну службу України подавати кандидатури заступників міністра Прем’єр–міністру України має право виключно міністр.

Про це говорить і положення про Міністерство охорони здоров’я.

Тож, в.о міністра охорони здоров’я України У.Супрун наразі не легітимно обіймає свою посад.