У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Согласно Кодексу законов Украины о труде, лицо может находиться в должности исполняющего обязанности министра в течение трех месяцев. И так как, Ульяну Супрун Кабмин назначил исполняющим обязанности Министра здравоохранения 27 июля то сегодня она находится на этой должности уже более четырех месяцев, а значит уже более месяца является нелегитимной, передает УНН.
Так, напомним, 22 июля 2016 года Кабинет Министров Украины назначил Ульяну Супрун первым заместителем министра здравоохранения .
А 27 июля прошлого года Правительство назначило Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения .
Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министр может быть только три месяца, а потом либо кандидатура должна быть утверждена на должность министра, или иное лицо должно быть назначено исполняющим обязанности до тех пор, пока не произойдет назначения Министра здравоохранения.
Кроме того, Свободный профсоюз медицинских работников Украины подал иск в суд в связи с тем, что кандидатуру Ульяны Супрун на заместителя министра здравоохранения Премьер-министру подал В.Шафранский, который сам не был министром здравоохранения. А согласно закону о Кабинете Министров Украины, и согласно Закону о государственной службе Украины подавать кандидатуры заместителей министра Премьер-министру Украины имеет право исключительно министр.
Об этом говорит и положение о Министерстве здравоохранения.
Поэтому, и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун пока не легитимно занимает свою должность.