У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения

КИЕВ. 11 января. УНН. Согласно Кодексу законов Украины о труде, лицо может находиться в должности исполняющего обязанности министра в течение трех месяцев. И так как, Ульяну Супрун Кабмин назначил исполняющим обязанности Министра здравоохранения 27 июля то сегодня она находится на этой должности уже более четырех месяцев, а значит уже более месяца является нелегитимной, передает УНН.