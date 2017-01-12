У Сумах через пожежу в спортклубі зупинили заняття в школі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Сумах через пожежу в спортивному клубі на вулиці Заливна зупинили заняття в школі, яка розташована на прилеглій території. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Сумській області.
О 09:58 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі спортивного клубу на вулиці Заливна, 15.
В зв’язку із щільним задимленням на місці пожежі було зупинено заняття в 29-й загальноосвітній школі, яка розташована на прилеглій території. Дітей у супроводі батьків відпустили додому.
Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу на площі 1200 кв.м об 11:56. Горючі конструкції та утеплювач значно ускладнюють гасіння пожежі.
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.
Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати загорання. Причина пожежі та обставини з’ясовуються.