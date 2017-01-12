У Сумах через пожежу в спортклубі зупинили заняття в школі

О 09:58 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі спортивного клубу на вулиці Заливна, 15.

В зв’язку із щільним задимленням на місці пожежі було зупинено заняття в 29-й загальноосвітній школі, яка розташована на прилеглій території. Дітей у супроводі батьків відпустили додому.

Вогнеборцям вдалося локалізували пожежу на площі 1200 кв.м об 11:56. Горючі конструкції та утеплювач значно ускладнюють гасіння пожежі.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати загорання. Причина пожежі та обставини з’ясовуються.