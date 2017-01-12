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В Сумах из-за пожара в спортклубе остановили занятия в школе

В Сумах из-за пожара в спортклубе остановили занятия в школе

Киев • УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Сумах из-за пожара в спортивном клубе на улице Заливной остановили занятия в школе, расположенной на прилегающей территории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Сумской области.

В 09:58 спасатели получили сообщение о пожаре в двухэтажном здании спортивного клуба на улице Заливной, 15.

В связи с плотным задымлением на месте пожара было остановлено занятия в 29-й общеобразовательной школе, расположенной на прилегающей территории. Детей в сопровождении родителей отпустили домой.

Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1200 кв.м в 11:56. Горючие конструкции и утеплитель значительно затрудняют тушение пожара.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать возгорания. Причина пожара и обстоятельства выясняются.

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