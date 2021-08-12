У столиці зранку утворилися затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 12 серпня, у Києві помітно значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Науки, Голосіївському, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Перемоги, Степана Бандери, Академіка Глушкова, Любомира Гузара.
Рух ускладнений на вулицях Вадима Гетьмана, Жилянській, Щусєва, Максима Берлінського, Юрія Іллєнка, Герцена, Чоколівському бульварі, Миколи Голего, бульварі Вацлава Гавела і на Великій Кільцевій дорозі.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Соборності, Бажана і Романа Шухевича.
Рух на мостах Патона, Південному - ускладнений у напрямку правого берега. На мосту Метро спостерігається незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту і Дарницькому мосту можна проїхати вільно.
Додамо
За прогнозами синоптиків, наприкінці тижня в Україні стане дещо прохолодніше - температура повітря буде максимально досягати 31 градуси тепла, проти 35 градусів вище нуля на початку цього тижня.