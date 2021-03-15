У столиці за вихідні сталося близько 200 ДТП

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“Патрульні Києва за вихідні оформили 185 ДТП без травмованих і заявлено 12 ДТП з травмованими”, — повідомили в пресслужбі.

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У Київській області за минулі вихідні, 13-14 березня, сталося 95 дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, страшна аварія сталася на Троєщині у Києві, де п'яний водій на позашляховику Toyota Land Cruiser розтрощив легковий автомобіль Skoda. Двоє людей з легковика - водій і пасажирка - загинули на місці. Винуватця поліцейські затримали та розпочали розслідування.