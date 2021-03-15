В столице за выходные произошло около 200 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве за выходные, 13-14 марта, произошло 197 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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"Патрульные Киева за выходные оформили 185 ДТП без травмированных и заявлено 12 ДТП с травмированными", - сообщили в пресс-службе.
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В Киевской области за минувшие выходные, 13-14 марта, произошло 95 дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, страшная авария произошла на Троещине в Киеве, где пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте. Виновника полицейские задержали и начали расследование.