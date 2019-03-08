У столиці квіти сьогодні можна купити в середньому від 25 до 70 грн за штуку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні, в Міжнародний жіночий день найпопулярніші квіти, троянди, коштують від 40 до 70 грн, тюльпани 25 грн за штуку, передає кореспондент УНН.
У квіткових прилавках переважають троянди та тюльпани. Одна невелика квітка троянди коштує 40 грн, від 60 до 70 можна придбати пишнішу.
Якщо бажаєте подарувати весняний букет з тюльпанів для улюблених жінок, потрібно розраховувати, що за одну квітку ви заплатите 25 грн.
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Як повідомляв УНН, напередодні 8 березня минулого року у столиці один тюльпан, ірис та нарцис в середньому коштував від 20 грн, троянда - від 25 грн, мімози - 100 грн за гілочку.
Як повідомляв УНН, психолог порадила, що дарувати жінкам на 8 березня.