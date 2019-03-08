В столице цветы сегодня можно купить в среднем от 25 до 70 грн за штуку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня, в Международный женский день самые популярные цветы, розы, стоят от 40 до 70 грн, тюльпаны 25 грн за штуку, передает корреспондент УНН.
В цветочных прилавках преобладают розы и тюльпаны. Один небольшой цветок розы стоит 40 грн, от 60 до 70 можно приобрести пышный.
Если хотите подарить весенний букет из тюльпанов для любимых женщин, нужно рассчитывать, что за один цветок вы заплатите 25 грн.
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Как сообщал УНН, в преддверии 8 марта прошлого года в столице один тюльпан, ирис и нарцисс в среднем стоил от 20 грн, роза - от 25 грн, мимозы - 100 грн за веточку.
Как сообщал УНН, психолог посоветовала, что дарить женщинам на 8 марта.