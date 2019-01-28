У столиці невідомий вистрелив чоловікові в голову просто посеред вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Дніпровському районі столиці невідомі вистрелили чоловікові в голову з невідомих причин. Про це УНН повідомили поліції.
Подія сталася ввечері поряд з продуктовим магазином на вулиці П.Запорожця. За словами очевидців, потерпілий стояв поряд з приміщенням магазину, коли повз нього проходили троє невідомих чоловіків. Один з перехожих зупинився та раптово здійснив постріл у чоловіка, що стояв. Після цього всі троє швидко зникли у невідомому напрямку.
Потерпілого госпіталізовано з вогнепальним проникаючим пораненням в голову. Стан чоловіка тяжкий.
Наразі поліція встановлює мотиви та обставини злочину, встановлює коло причетних осіб.
Наразі відкрито кримінальне провадження за замах на вбивство.
Як повідомляв УНН, чоловік стріляв у поліцейського для ухиляння від кримінальної відповідальності.