У столиці невідомі кілька тижнів “кошмарять” будівельну компанію та скоїли напад на представника ізраїльського інвестфонду

Події розгорнулися по вулиці Академіка Булаховського у Святошинському районі столиці, де розміщений відділ продаж забудовника.

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“Протягом двох тижнів до нас приїжджає група молодих людей у балаклавах, досить агресивної поведінки, всіляко провокуючи на якийсь конфлікт. Але ми намагалися не звертати уваги. Сьогодні з ранку знову приїхали хлопці, приїхало більше ніж зазвичай. Вони стояли під відділом продажів, провокували, потім вийшли на вулицю. А вже за 10 хв у відділ продажу увірвалися хлопці, у балаклавах та побили співробітника ізраїльської компанії-партнера. Він тільки вранці прилетів в Україну”, — розповів про ситуацію Білоусько.

За його словами, потерпілому знадобилося медичне обстеження, наразі, він досі в лікарні, куди його доставила швидка.

На думку керуючого партнера, Адвоката адвокатського об’єднання “Канони права” Білоусько Ігоря, який представляє інтереси ReallyBuilding, напад носив антисемітський характер на почві расової нетерпимості.

“Протягом 2 тижнів група молодиків у балаклавах „кошмарят“ об’єкт будівництва по вул Булаховського 2. Поводяться агресивно, всіляко провокуючи співробітників компанії, охорону. Представляються журналістами „всесвітнього броварського телебачення“. Висловлюють антисемітські гасла, у зв’язку з тим, що наша компанія співпрацює з Ізраїльською інвесткомпанією. Сьогодні ці особи вчинили напад на громадянина Ізраїлю, співробітника компанії Simple Investment. Напад стався на грунті расової нетерпімості”, — пояснив юрист, додавши, що зверталися до правоохоронців через хуліганські дії та перешкоджання законній господарській діяльності, але сьогоднішні події не можуть кваліфікуватись як хуліганські, оскільки напад був цілеспрямований на громадянина Ізраїлю та з проникненням у приватну власність — приміщення, що належить компанії ReallyBuilding.

Юрист закликав правоохоронців відреагувати на ситуацію, адже відсутність адекватної реакції призводить до того, що подібні особи почуваються себе безкарними та вчиняють напади на бізнес. Крім того, такі події мають негативні наслідки на тлі декларацій Президента України, що спрямовані на залучення іноземних інвестицій гарантій в захищеності, безпечності інвестування в економіку України.