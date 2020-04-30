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У столичному СІЗО незабаром з’являться шість місць у платних камерах – Мін’юст

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО, вони будуть розраховані на шість місць. Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю ЗМІ, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

У столичному СІЗО незабаром з’являться шість місць у платних камерах – Мін’юст

“Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць”, — зазначила заступник міністра.

За словами Висоцької, договір щодо поселення у покращену камеру укладатиметься між ув’язненим і адміністрацією у письмовому вигляді. Також Міністерство юстиції встановить систему відеонагляду для моніторингу заповнення таких камер.

“Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває — значить, у цей день має бути оплата”, — наголосила заступник міністра.

Вона підкреслила, що такі нововведення мають виключити корупційну складову в установах.

“Замість того, щоб комусь окремо платити незаконно, гроші отримує держава і потім за ці гроші створює кращі умови. Ми хочемо, щоб ці гроші надходили до спецфонду установи, який ми контролюємо”, — пояснила Олена Висоцька.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав проект постанови щодо платної послуги надання кращих побутових умов та харчування в СІЗО за окрему плату.

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