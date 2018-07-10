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У ставку на Буковині потонув 11-річний хлопчик

У ставку на Буковині потонув 11-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Водолази витягли зі ставка у Чернівецькій області тіло 11-річного хлопчика, який потонув. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС в області, передає УНН.

"9 липня у селі Недобоївці Хотинського району внаслідок необережного поводження на воді втопилася 11-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що хлопчик із другом відпочивав на ставку, що знаходиться на околиці села. Він вирішив скупатися, зайшов у воду і через певний час почав тонути.

"Крики на допомогу почули очевидці. Люди підбігли до ставка, але хлопець вже зник під водою. Врятувати дитину очевидці не змогли: оскільки водойма штучна, вона не має похилого дна – глибина ставка повсюди становить близько 5 метрів", - зазначили рятувальники.

Для пошуку потопельника на місце події прибули водолази Аварійно-рятувального загону ДСНС. Обстеживши дно водойми, о 18:50 вони підняли тіло загиблої дитини на берег.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року в Україні потонуло понад 500 осіб 

Нагадаємо, на одному з пляжів Бердянська трагічно загинув 17-річний хлопець - він впав з дамби на камені та зламав шию. 

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