Вибори у Туреччині: мітинги, гучні заяви та очікування

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Менше дванадцяти годин залишилося до відкриття виборчих дільниць в Туреччині для проведення перших після спроби державного перевороту в липні 2016 року президентських і парламентських виборів. Вони будуть носити історичний характер, так як після них в країні офіційно вступлять в силу поправки до конституції про введення президентської форми правління. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Незважаючи на те що кандидати на пост президента країни і раніше проводили агітаційні мітинги, виступали на іфтарах (вечірній прийом їжі в священний місяць рамадан), зустрічалися зі своїми прихильниками, в суботу Стамбул перетворився буквально в головну політичну арену країни. Причому в цьому місті одночасно виступали як Ердоган, так і кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже, основний опонент чинного президента.

Цього року Туреччина спостерігає розквіт в стані опозиційних сил. Так, кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже не тільки зумів створити політичний альянс з двома іншими партіями для участі в парламентських виборах, а й збирає рекордну кількість прихильників на своїх агітаційних мітингах.

Як стверджує сам Індже, на останні виступи в Ізмірі і Анкарі прийшло по 2 млн чоловік. Однак справжній рекорд для себе він встановив в суботу в Стамбулі. Під час мітингу в районі Бешикташ, за його словами, він зібрав аудиторію чисельністю 5 млн чоловік.

Правда, ці заяви годинами пізніше спростував Ердоган на своєму мітингу. Посилаючись на дані міністерства внутрішніх справ, він заявив, що Індже прийшло послухати не більше 280 тисяч чоловік, а в Анкарі це число і зовсім не перевищило 75 тисяч. Таким чином, президент Туреччини знову скористався можливістю звинуватити турецьку опозицію у брехні.

Майже на всіх своїх мітингах Індже розповідав про наміри будувати фабрики, створювати нові робочі місця, надавати знижки на дизельне паливо для фермерів. Він також говорив про план курдського врегулювання, однак досі ніякі деталі рішення настільки серйозної проблеми наведені не були. Крім того, в суботу Індже знову заявив про те, що збирається відновити дипломатичні відносини з Дамаском.

Ще одна важлива тема, яку Індже досить часто згадує, — скасування режиму надзвичайного стану, який був введений після спроби перевороту в червні 2016 року. При цьому в останні тижні і сам президент Тайіп Ердоган, і віце-прем’єр Бекір Боздаг, і міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу також говорили про можливості скасування режиму надзвичайного стану після виборів.

Як повідомляв УНН, у Стамбулі на мітинг головного опонента Ердогана вийшли 5 мільйонів людей.

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