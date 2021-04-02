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У США зростають випадки інфікування "британським" штамом коронавірусу

У США зростають випадки інфікування "британським" штамом коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Медики виявили в Сполучених Штатах вже більше 11,5 тис. випадків зараження штамом коронавірусу B.1.1.7, що має назву також “британського”. Такі дані федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оприлюднила в п’ятницю телекомпанія CNN, яка відзначила, що саме з цим штамом багато американських експертів пов’язують нове зростання випадків захворювання COVID-19, яке спостерігається в країні в останні дні, що здатне повернути назад прогрес в боротьбі з пандемією коронавірусу, що намітився, пише УНН.

Деталі

Тільки на поточному тижні, за даними CDC, кількість випадків зараження в країні збільшилася на 12% в порівнянні з попереднім аналогічним періодом — в середньому до 62 тис. випадків на день, а глава CDC Рошель Валенскі виступила днями з “тривожним попередженням” про можливість приходу в країну четвертої хвилі поширення інфекції. Ці побоювання, незважаючи на вакцинацію в країні, яка набирає темпи — по 3 млн прищеплених на день, — поділяють і деякі інші американські експерти.

“На Середньому Заході ми стаємо свідками зростання захворюваності великої кількості молодих людей, які госпіталізуються через зараження штамом B.1.1.7, — заявив телекомпанії декан Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлор в Х’юстоні Пітер Хотес. — Так що майте на увазі, що штам B.1.1.7 відрізняється від інших відомих нам видів ковідної інфекції — він більш серйозний і, можливо, більш заразний для молодих людей”.

Найбільша кількість випадків зараження цим штамом зафіксована в штаті Флорида. На другому місці штат Мічиган, але там реєструються найвищі на сьогоднішній день в США темпи зараження новим коронавірусом (різними його штамами). Кількість викликаних цим випадків госпіталізації зросла там з 900 на добу на початку березня до 2 тис. наприкінці місяця. Така ж тенденція до зростання захворюваності, пише газета The Hill, відзначається і в деяких інших штатах, зокрема, в Коннектикуті, Нью-Джерсі і Нью-Йорку.

“Якби ви запитали мене місяць назад, я б висловила повний оптимізм щодо того, куди ми рухаємося, але зараз кількість (хворих) в Мічигані виглядає жахливою”, — заявила газеті провідний експерт з інфекційних захворювань і керівник профільного відділу Мічиганського університету Пріті Малані.

Довідка

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США з початку пандемії виявлено понад 30,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли 553 120 осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.

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