В США растут случаи инфицирования "британским" штаммом коронавируса

Детали

Только на текущей неделе, по данным CDC, количество случаев заражения в стране увеличилось на 12% по сравнению с предшествующим аналогичным периодом — в среднем до 62 тыс. случаев в день, а глава CDC Рошель Валенски выступила на днях с “тревожным предупреждением” о возможности прихода в страну четвертой волны распространения инфекции. Эти опасения, несмотря на набирающую темпы вакцинацию в стране — по 3 млн прививаемых в день, — разделяют и некоторые другие американские эксперты.

“На Среднем Западе мы становимся свидетелями роста заболеваемости большого числа молодых людей, госпитализируемых из-за заражения штаммом B.1.1.7, — заявил телекомпании декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне Питер Хотес. — Так что имейте в виду, что штамм B.1.1.7 отличается от других известных нам видов ковидной инфекции — он более серьезный и, возможно, более заразный для молодых людей”.

Наибольшее число случаев заражения этим штаммом зафиксировано в штате Флорида. На втором месте штат Мичиган, но там регистрируются самые высокие на сегодняшний день в США темпы заражения новым коронавирусом (различными его штаммами). Количество вызванных этим случаев госпитализации возросло там с 900 в сутки в начале марта до 2 тыс. в конце месяца. Такая же тенденция к росту заболеваемости, пишет газета The Hill, отмечается и в некоторых других штатах, в частности, в Коннектикуте, Нью-Джерси и Нью-Йорке.

“Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы выразила полный оптимизм в отношении того, куда мы движемся, но сейчас число (заболевших) в Мичигане выглядит ужасным”, — заявила газете ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям и руководитель профильного отдела Мичиганского университета Прити Малани.

Справка

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 553 120 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.