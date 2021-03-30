У США заявили про ризик початку четвертої хвилі COVID-19 у країні

Деталі

За словами Валенскі, в країні може початися четверта хвиля епідемії, якщо громадяни не почнуть дотримуватися всіх запобіжних заходів, а також не прискоряться темпи вакцинації. Директор ЦКПЗ додала, що в ситуації, яка складається не можна сидіти склавши руки.

“Ми спостерігаємо сплеск захворювань”, — вказала Валенксі, повідомивши, що за останній тиждень фіксувалося приблизно 60-70 тис. випадків нових заражень щодня. Це на 10% більше, ніж за попередній тиждень. Збільшилася за той же період кількість госпіталізацій — з 4 600 до 4 800 у день.

Глава ЦКПЗ вважає, що передчасно скасовувати або послаблювати введені в зв’язку з пандемією обмеження, хоча губернатори ряду штатів вже йдуть на це. Як зазначила Валенксі, вона збирається у вівторок поспілкуватися з губернаторами, щоб переконати їх “утриматися від подібних кроків”.

Довідка

До теперішнього моменту, за відомостями ЦКПЗ, в країні понад 93 млн осіб отримали хоча б одну дозу препарату від коронавірусу, 51,5 млн пройшли повну вакцинацію. США як і раніше займають перше місце в світі за кількість інфікованих (понад 30,3 млн) і померлих (550 тис). Американський лідер Джо Байден висловив 17 березня надію, що 4 липня американці відсвяткують не тільки День незалежності країни, але і день незалежності від коронавірусу. Це за умови, що будуть реалізовані плани його адміністрації щодо вакцинації населення. Так, щонайменше 200 млн щеплень повинні бути зроблені до травня.