У США заявили про ризик початку четвертої хвилі COVID-19 у країні

ukru
21:00 • 15732 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 45521 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 43624 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 90602 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 56955 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93458 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115604 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144414 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184012 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310825 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102240 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100196 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103005 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 97857 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 90029 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 55536 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310825 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245219 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338915 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62855 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109764 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110588 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107569 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120976 перегляди
Актуальне
У США заявили про ризик початку четвертої хвилі COVID-19 у країні

У США заявили про ризик початку четвертої хвилі COVID-19 у країні

Київ • УНН

 • 18454 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Глава федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань США (ЦКПЗ) Рошель Валенскі в понеділок висловила заклопотаність у зв’язку з ростом кількості випадків зараження коронавірусом серед американців, який може привести до початку четвертої хвилі поширення інфекції в країні, пише УНН з посиланням на брифінг для журналістів у Білому домі.

Деталі

За словами Валенскі, в країні може початися четверта хвиля епідемії, якщо громадяни не почнуть дотримуватися всіх запобіжних заходів, а також не прискоряться темпи вакцинації. Директор ЦКПЗ додала, що в ситуації, яка складається не можна сидіти склавши руки.

“Ми спостерігаємо сплеск захворювань”, — вказала Валенксі, повідомивши, що за останній тиждень фіксувалося приблизно 60-70 тис. випадків нових заражень щодня. Це на 10% більше, ніж за попередній тиждень. Збільшилася за той же період кількість госпіталізацій — з 4 600 до 4 800 у день.

Глава ЦКПЗ вважає, що передчасно скасовувати або послаблювати введені в зв’язку з пандемією обмеження, хоча губернатори ряду штатів вже йдуть на це. Як зазначила Валенксі, вона збирається у вівторок поспілкуватися з губернаторами, щоб переконати їх “утриматися від подібних кроків”.

Довідка

До теперішнього моменту, за відомостями ЦКПЗ, в країні понад 93 млн осіб отримали хоча б одну дозу препарату від коронавірусу, 51,5 млн пройшли повну вакцинацію. США як і раніше займають перше місце в світі за кількість інфікованих (понад 30,3 млн) і померлих (550 тис). Американський лідер Джо Байден висловив 17 березня надію, що 4 липня американці відсвяткують не тільки День незалежності країни, але і день незалежності від коронавірусу. Це за умови, що будуть реалізовані плани його адміністрації щодо вакцинації населення. Так, щонайменше 200 млн щеплень повинні бути зроблені до травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79