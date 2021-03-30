В США заявили о риске начала четвертой волны COVID-19 в стране

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Рошель Валенски в понедельник выразила озабоченность в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом среди американцев, который может привести к началу четвертой волны распространения инфекции в стране, пишет УНН со ссылкой на брифинг для журналистов в Белом доме.

Детали

По словам Валенски, в стране может начаться четвертая волна эпидемии, если граждане не начнут соблюдать все меры предосторожности, а также не ускорятся темпы вакцинации. Директор ЦКПЗ добавила, что в складывающейся ситуации нельзя бездействовать.

“Мы наблюдаем всплеск заболеваний”, — указала Валенски, сообщив, что за последнюю неделю фиксировалось примерно 60-70 тыс. случаев новых заражений ежедневно. Это на 10% больше, чем за предыдущую неделю. Увеличилось за тот же период число госпитализаций — с 4 600 до 4 800 в день.

Глава ЦКПЗ считает, что преждевременно отменять или ослаблять введенные в связи с пандемией ограничения, хотя губернаторы ряда штатов уже идут на это. Как отметила Валенски, она собирается во вторник пообщаться с губернаторами, чтобы убедить их “воздержаться от подобных шагов”.

Справка

К настоящему моменту, по сведениям ЦКПЗ, в стране свыше 93 млн человек получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, 51,5 млн прошли полную вакцинацию. США по-прежнему занимают первое место в мире по числу заразившихся (свыше 30,3 млн) и умерших (550 тыс). Американский лидер Джо Байден выразил 17 марта надежду, что 4 июля американцы отпразднуют не только День независимости страны, но и день независимости от коронавируса. Это при условии, что будут реализованы планы его администрации по вакцинации населения. Так, по меньшей мере 200 млн прививок должны быть сделаны к маю.

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