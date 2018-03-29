У США затримали студента по обміну з Тайваню за погрозу влаштувати стрілянину в школі

“У затриманого учня з Тайваню вдома були виявлені розвантажувальний жилет, арбалет з прицілом і ліхтарем, стріли, 29 патронів калібру 9 мм, удавка, лижна маска у військовому стилі і навушники для стрільби. Також на шкільному iPad він шукав можливість придбати стрілецьку зброю, таку як АК-47 і AR-15”, — йдеться в повідомленні.

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Однокласник затриманого повідомив поліції, що Ан Тсо Сун попросив його не приходити в школу 1 травня, тому що він збирається влаштувати у ній стрілянину. Потім Ян Тсо Сун сказав, що він нібито пожартував. Однокласник також стверджує, що Ян Тсо Сун питав у нього як купити пістолет.

Ян Тсо Сун знаходиться в США за студентською візою, термін дії якої закінчується у 2022 році. Зараз він перебуває під вартою і чекає проходження психологічної експертизи.

Нагадаємо, 14 лютого 2018 року 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Винуватця стрілянини заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі та був з нею виключений за неадекватну поведінку. У суді Ніколас Круз зізнався в тому, що він відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб. Він зміг легально придбати зброю, незважаючи на те, що раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Цей випадок став приводом для суспільної дискусії.