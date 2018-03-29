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В США задержали студента по обмену из Тайваня за угрозу учинить стрельбу в школе

В США задержали студента по обмену из Тайваня за угрозу учинить стрельбу в школе

Киев  •  УНН

 • 10549 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Пенсильвании 18-летний студент по обмену из Тайваня Ан Тсо Сун был арестован за угрозы устроить стрельбу в средней школе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

“У задержанного ученика из Тайваня дома были обнаружены разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 мм, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы. Также на школьном iPad он искал возможность приобрести стрелковое оружие, такое как АК-47 и AR-15 ”, - говорится в сообщении.

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Одноклассник задержанного сообщил полиции, что Ан Тсо Сун попросил его не приходить в школу 1 мая, потому что он собирается устроить в ней стрельбу. Затем Ян Тсо Сун сказал, что он якобы пошутил. Одноклассник также утверждает, что Ян Тсо Сун спрашивал у него как купить пистолет.

Ян Тсо Сун находится в США по студенческой визе, срок действия которой истекает в 2022 году. Сейчас он находится под стражей и ожидает прохождения психологической экспертизы.

Напомним, 14 февраля 2018 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновник стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был с ней исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.

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