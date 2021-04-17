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У США засудили українського хакера через кібератаки на американські компанії

У США засудили українського хакера через кібератаки на американські компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Суд США засудив громадянина України Федора Гладиря до десяти років позбавлення волі через кібератаки на американські компанії. Про це йдеться на а сайті Мін'юсту США, пише УНН.

Деталі

Члени хакерської групи, широко відомої під назвою FIN7 (яку також називають Carbanak Group і Navigator Group, серед інших назв) брали участь у надзвичайно складній шкідливій програмі, націленій на понад 100 американських компаній, переважно в ресторанах, іграх та гостинності.

FIN7 зламав тисячі комп’ютерних систем і викрав мільйони номерів кредитних та дебетових карток клієнтів, а також приватну та непублічну інформацію, яку група використовувала або продавала з метою отримання прибутку.

Тільки в США FIN7 успішно пробив комп'ютерні мережі компаній у 49 штатах та окрузі Колумбія, викравши понад 15 мільйонів записів карток клієнтів з понад 6500 окремих терміналів торгових точок у більш ніж 3600 окремих місцях бізнесу. 

Засудили українців, зокрема, Федора Гладиря, а також Дмитра Федорова та Андрія Копакова.

Нагадаємо

Поліція міста Катовіце (Польща) затримала 19 хакерів родом з Білорусі та України, яким, за версією слідства, вдалося обдурити декілька сотень людей.

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